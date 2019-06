Hellas Verona, Rrahmani arrivato in Italia: domani le visite mediche

Amir Rrahmani è pronto per iniziare la sua avventura all'Hellas Verona. Il giocatore - riporta Sky Sport - è infatti arrivato a Milano in compagnia del suo agente Nussi Jashari. Il costo del cartellino del difensore classe '94 è di 2,1 milioni e per lui 4 anni di contratto. Domani - per l'ormai ex difensore della Dinamo Zagabria - sarà tempo delle visite mediche.