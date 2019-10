© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, a pochi minuti dal match del San Paolo contro il Napoli è intervenuto a Sky Sport, ringraziando la sua tifoseria per il bel sostegno in trasferta, dal momento che a Fuorigrotta stasera ci saranno 600 tifosi veronesi: "Abbiamo una grande tifoseria che ama la città e l'Hellas. Juric scelta coraggiosa? Per gli altri, lui è un allenatore da A".