Hellas Verona, Stepinski: "Juric vuole sempre il massimo, mi piace"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariusz Stepinski, attaccante del Verona, è stato intervistato dal sito ufficiale dei gialloblù: "Darò il massimo per la squadra, cerco di fare quello che chiede il mister. Juric mi ha detto di concentrarmi sulla palla, la porta so dov'è: quello è l'istinto dell'attaccante. Mister Juric? È un allenatore che ci stimola sempre, non ha mai la pancia piena. Vuole sempre il massimo dai suoi giocatori".

Il ritorno di Badu? "È importante per lui, siamo felicissimi del suo rientro. La situazione per lui non era facile, ma per fortuna è riuscito a tornare. Spero che lui possa darci una mano da qui alla fine della stagione".

L'attacco del Verona? "Ad inizio stagione ci mancava il gol, adesso però ci siamo sbloccati e siamo contenti. Noi dobbiamo fare gol, non solo aiutare la squadra.Ci fa piacere, ma dobbiamo guardare avanti".

Pazzini? "È importante per tutti avere un personaggio così importante nello spogliatoio. La sua esperienza è importante per noi, ci aiuta molto".