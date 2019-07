© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mattia Zaccagni, fresco di rinnovo con l'Hellas Verona fino al 2022, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento, era quello che volevo. Adesso ho un po' di esperienza, vigliamo affrontare la A in modo positivo, non come due anni fa. Voglio diventare un punto fermo per questa squadra, non vedo l'ora di giocare contro la Juve, la migliore. Sarà un anno impegnativo per tutti".