© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona, ha parlato a Sky Sport pochi minuti prima della gara contro il Verona (in programma alle 19), tornando anche sull'ultimo ko con la Juventus: "Udinese? Non viene da un buon momento ma è una squadra fisica e rognosa, difficile da affrontare. Per i punti? Dobbiamo fare quello che ci chiede il mister. Juve? Abbiamo portato a casa ciò che abbiamo fatto di buono, dispiace per i punti persi", le parole riportate dal profilo Twitter del Verona.