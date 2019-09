Higuain: "Dopo il ritiro volterò pagina. Vorrei aprire una scuola calcio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gonzalo Higuain potrebbe non restare nel mondo del calcio dopo il suo ritiro. Nel corso di una intervista rilasciata a 'Fox Sport Argentina', il centravanti della Juventus ha risposto alla domanda su ciò che farà dopo la fine della sua carriera da calciatore: "Quando lascerò il calcio, potrei sentire il distacco dagli allenamenti quotidiani, dallo stare con gli altri ragazzi, ma ad oggi è una cosa che vedo molto difficile. Ho altri progetti nella mia mente, come aprire una scuola calcio per ragazzi per mostrare loro quello che ho vissuto e cosa ho sofferto per diventare ciò che sono. Al momento è un'idea lontana, ma il mio futuro mi piacerebbe così".