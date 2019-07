Higuain ed un gol che suona come un messaggio. In primis per Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è uscita sconfitta dalla prima uscita stagionale. Il debutto nella International Champions Cup, che segnava anche la prima di Sarri sulla panchina bianconera, ha infatti portato al successo last-minute del Tottenham grazie ad un'invenzione, una magia di Harry Kane che ha approfittato di una distrazione di Rabiot in fase di possesso, soffiando il pallone dai piedi del francese e finendo con il sorprendere Szczesny da centrocampo. Ma soprattutto la sfida in suolo asiatico, a Singapore, ha portato in dote una rete molto pesante, quella del momentaneo 1-1 firmato da Gonzalo Higuain.

Messaggio per tutti, Sarri per primo - La situazione del centravanti argentino è nota: in questo momento, all'interno della rosa della Juve, è infatti l'esubero più ingombrante, anche e soprattutto per un ingaggio da top player che però non rispecchia totalmente la sua presenza nella squadra juventina. Non a caso sul suo conto in questi giorni si sta muovendo con intensità la Roma, che però riscontra anch'essa problemi simili, dato che per favorire un suo trasferimento nella Capitale, il Pipita dovrebbe ridursi l'ingaggio. Il suo sogno sarebbe però quello di giocarsi le sue carte a Torino, per di più con un allenatore che in passato ha saputo tirarne fuori il meglio qual è Sarri. Il quale per il momento, dalla sua, non si è però ancora esposto direttamente per fornire indizi più precisi. La volontà di un allenatore, però, potrebbe portare anche a mutamenti nelle dinamiche, seppure il credo degli ultimi anni, in generale, imponga attenzione ai bilanci. Chi vivrà, vedrà.