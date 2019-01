© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito da 'Sportmediaset', l'attaccante del Milan Gonzalo Higuain sarebbe vittima di una leggera indisposizione e si sta lavorando per recuperarlo in vista della sfida odierna valida per l'assegnazione della Supercoppa Italiana. Il Pipita sarebbe vittima di una leggera forma influenzale in prossimità della partita.