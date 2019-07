© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi è il grande sogno della Juventus per questa estate di mercato. Ancora però, per i bianconeri, non è arrivato il momento di affondare il colpo. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il ds Fabio Paratici dovrà prima sfoltire l'attuale parco attaccanti a disposizione di Maurizio Sarri.

Le uscite - Paulo Dybala, a differenza di quanto ipotizzato sul finale della passata stagione, è vicino alla conferma, ma molto dipenderà da quale ruolo ha in mente per lui l'ex tecnico del Chelsea. Discorso diverso, invece, per Gonzalo Higuain, Moise Kean e Mario Mandzukic. Servirà la cessione di due di questi tre giocatori per permettere alla Vecchia Signora di avere spazio e budget per dare l'assalto a Icardi.