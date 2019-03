Higuain lascia l'Argentina: il flop di Rio e le finali perse del "Pecho Frio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Higuain ha deciso: lascerà la Nazionale Argentina. 10 anni con l'Albiceleste, dove il Pipita, nonostante i tanti gol segnati, non ha ripetuto quanto di buono fatto con i club. "In molti saranno contenti del mio addio", ha detto Higuain, un po' stizzito, nel corso dell'intervista rilasciata a Fox Sport Argentina. In patria infatti Higuain non è il Pipita, ma viene chiamato dai tifosi "El Pecho Frio", letteralmente il petto freddo, per descrivere così la sua mancanza di carattere quando conta. Dall'errore contro la Germania alle tre finali perse, questi i 5 momenti peggiori di Higuain con l'Argentina:

-L'ERRORE CONTRO LA GERMANIA NELLA FINALE DEL MONDIALE - Probabilmente Higuain verrà ricordato sempre per questo clamoroso errore: solo davanti a Neuer, quando il punteggio era ancora 0-0, il Pipita ha strozzato il tiro ed ha mandato il pallone lontanissimo dalla porta. Il resto poi è storia, con la vittoria del Mondiale da parte della Germania

IL MONDIALE PERSO IN CASA DEL BRASILE - Come detto l'errore nella finale del Pipita è stato decisivo per l'Argentina. I tifosi sognavano di vincere il Mondiale in casa dei rivali del Brasile, che erano stati eliminati in malo modo dalla Germania in semifinale (7-1 per i tedeschi). La formazione di Loew si è ripetuta anche in finale ed ha conquistato la vetta del Mondo: per Higuain quella è stata la prima delle tre finali perse con la maglia dell'Argentina.

LA FINALE DI COPA AMERICA PERSA ED IL RIGORE SBAGLIATO - Un anno dopo il Mondiale perso con la Germania, l'Argentina ha perso un'altra finale. Questa volta in Copa America contro il Cile. Per assegnare la vittoria seno serviti i calci di rigore. Il Cile non ha mai sbagliato, l'Argentina ha fallito due rigori: il primo errore degli undici metri è stato proprio di Gonzalo Higuain.

LA TERZA FINALE PERSA - Passa un altro anno, la musica, purtroppo, non cambia. L'Argentina perde nuovamente in finale, ancora una volta ai rigori, ancora una volta contro il Cile. Questa volta però Higuain non sbaglia nessun rigore, visto che il CT Gerardo Martino lo richiama in panchina dopo 70 minuti. Errori fatali di Messi e Biglia dal dischetto.

UNICO ROSSO IN NAZIONALE - Higuain in Nazionale è sempre stato un giocatore corretto. Cinque cartellini gialli in 10 anni di carriera ed una sola espulsione. Il 7 giugno 2013, in occasione della sfida con la Colombia valida per le qualificazioni alla Mondiale del 2014, dopo un fallo di Higuain su Ospina, si accende una lite fra lo stesso Pipita e Cristian Zapata. Rosso per entrambi dopo 27 minuti.