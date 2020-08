"Ho un contratto e intendo rispettarlo". Le parole di Sarri dopo l'eliminazione Champions

Si aspetta di programmare la nuova stagione? E' una delle domande poste a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, da 'Sky' dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Le mie parole ieri erano poco interpretabili, non penso che dirigenti di altissimo livello decidano in base a una partita e credo sappiano fare valutazioni molto più ampie. Non lo so, domande di questo genere mi sembrano offensive nei confronti dei dirigenti. Fossi in loro interverrei... Io non mi aspetto nulla, ho un contratto e rispetterò il contratto".