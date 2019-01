© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nato in Germania ma in possesso della nazionalità italiana, Vincenzo Grifo (25) potrebbe a breve approdare in Serie A. L'attaccante dell'Hoffenheim ha giocato poco nella prima parte di stagione, pochissimo nelle giornate che hanno preceduto la sosta invernale. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'approdo in A è una possibilità: per lui l’Hoffenheim in estate ha speso 5,5 milioni, l’idea del club tedesco è quella di rientrare dell’investimento.