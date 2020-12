1 settimana al mercato - Genoa, Lammers al posto di Scamacca. Un rinforzo per reparto

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

GENOA

Il ritorno di Ballardini sulla panchina del Grifone ha portato una ventata di ottimismo che, comunque, andrà misurata nelle prossime settimane. L'idea è comunque quella di terminare il prestito di Scamacca - con il Sassuolo che però ha bisogno di trovare un'altra destinazione al centravanti - e poi puntare su Lammers dell'Atalanta.

UN RINFORZO PER REPARTO? Tante le soluzioni acquistate in estate dal Genoa, ma senza riuscire a trovare la chiave del puzzle. Così nelle prossime settimane verrà valutata la posizione di Schone. Il centrocampista danese sembrava a un passo dall'addio in estate, salvo poi rimanere e rompere con l'ambiente a causa del mancato inserimento in lista. Potrebbe essere reintegrato per i prossimi sei mesi.