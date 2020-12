1 settimana al mercato - Hellas Verona, serve un terzo di difesa. A centrocampo rebus Benassi

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

HELLAS VERONA

Mister Ivan Juric lo ha fatto capire a più riprese, così come l'emergenza delle ultime partite. Il Verona nel mercato di gennaio dovrà intervenire per ampliare la rosa di scelte a disposizione dell'allenatore. Il tutto fermo restando i rigidi paletti economici che l'Hellas ha sempre seguito nelle ultime sessioni di mercato. Tradotto, i rinforzi arriveranno, ma senza spese folli o investimenti azzardati.

Un centrale di difesa è la priorità - Non lo ha nascosto, Juric. In difesa la sua squadra ha bisogno di un rinforzo. E l'identikit ricade su un giocatore che possa agire da terzo di sinistra, quindi presumibilmente di piede mancino. Ma nomi, al momento, ne filtrano ben pochi. In attacco probabilmente si punterà sul miglioramento delle condizioni dei presenti, Kalinic su tutti. Mentre a centrocampo eventuali movimenti sono legati soprattutto alla situazione di Benassi: l'Hellas ci puntava molto, ma i problemi fisici non hanno dato tregua e così il giocatore potrebbe rientrare a Firenze prima del termine della stagione. In questo caso, il Verona si fionderebbe sul mercato alla ricerca di un centrocampista con quelle qualità, ovvero inserimenti e buoni numeri in zona gol. Capitolo uscite: l'intenzione è quella di non privarsi dei big, ma tutto sembra legato alle eventuali offerte in arrivo. Soprattutto, aggiungiamo, per quel che riguarda la rivelazione Zaccagni.