1 settimana al mercato - Inter, l'addio a Eriksen è scontato. Chi dopo di lui?

vedi letture

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

INTER

Christian Eriksen è evidentemente l'esubero più in vista della squadra di Antonio Conte. Per lui si parla di Arsenal e soprattutto di squadre di Premier League, considerando che non è più una alternativa per il tecnico probabilmente saluterà già nei prossimi giorni. Fuori dalle rotazioni anche Matias Vecino - che l'Inter vorrebbe inserire per Gomez - e Radja Nainggolan: il ninja piace soprattutto al Cagliari, che vorrebbe riportarlo in Sardegna, ma nelle ultime ore c'è stato un interessamento da parte del Sassuolo.

E gli acquisti? Dovrebbe arrivare un altro terzino a sinistra, magari uno fra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, con possibile cessione di Perisic qualora arrivassero offerte. Davanti serve un vice-Lukaku: Pavoletti del Cagliari è il profilo più raggiungibile, l'interesse per Giroud continua a esserci ma il Chelsea potrebbe confermarlo per un altro anno. Alejandro Gomez, del resto, è un possibile obiettivo, ma l'idea è quello di non acquistarlo se non con esborso praticamente nullo.