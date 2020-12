1 settimana al mercato - Napoli, esuberi da piazzare. Milik costa 15, rinnovi difficili

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

NAPOLI

Più che piazzare colpi in entrata, il Napoli deve sfoltire una rosa extra large. Così Arkadiusz Milik è sempre l'uomo copertina: la richiesta è 15 milioni, anche se fra poco più di un mese potrà andare in scadenza e firmare per un'altra squadra senza colpo ferire. Quindi la sua situazione rischia di essere compromessa, a meno di abbassare le richieste. Llorente invece piace a molti club, in primis la Juventus (che cerca un vice Morata), ma non solo. Malcuit e soprattutto Ghoulam sono da piazzare: se l'algerino dovesse andare via ci potrebbe essere un tentativo per Emerson Palmieri.

RINNOVI COMPLICATI - Hysaj e Maksimovic sarebbero delle priorità, perché con Gattuso hanno trovato una dimensione importante. L'albanese gioca sia a destra che a sinistra, il serbo sembrava in vantaggio su Manolas per il posto da titolare nell'undici ideale del tecnico. Sono due rinnovi complicati perché entrambi vogliono un sostanziale aumento dell'ingaggio.