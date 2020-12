1 settimana al mercato - Sampdoria, Depaoli può tornare. Ma occhio anche al vice Quagliarella

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

SAMPDORIA

L'importante mercato estivo portato avanti dalla Sampdoria ancora non sta dando i frutti sperati. O almeno, non del tutto. Giocatori importanti come Candreva, Keita o Adrien Silva devono ancora arrivare al proprio massimo livello e proprio per questo mister Ranieri è fiducioso in vista del futuro a breve termine. Anche perché la classifica al momento regala una certa tranquillità. A gennaio però, per provare a migliorare ulteriormente, saranno fatte alemno due operazioni mirate sul mercato.

Serve la punta, ma pure un terzino - L'idea blucerchiata è quella di trovare un'altra punta. Un centravanti che possa completare un reparto che numericamente ha bisogno di un'aggiunta, oltre a Quagliarella, Keita e La Gumina. Piace, in tal senso, Sam Lammers dell'Atalanta. E proprio con la Dea si potrebbe trovare la quadra anche per il terzino: Fabio Depaoli è in prestito a Bergamo, ma non sta trovando lo spazio sperato. Per questo a gennaio l'ipotesi di un ritorno a Genova è tutt'altro che da escludere.