10yearschallenge - Cagliari, Allegri e Maran: stesso modulo e obiettivo

© foto di Federico De Luca

Il 4-3-1-2 è la cosa che accomuna il Cagliari a dieci anni di distanza. Nella stagione 2008-2009 i rossoblù erano guidati da Massimiliano Allegri e potevano contare sui gol di Jeda e Alessandro Matri, mentre adesso, sotto la guida di Rolando Maran, i sardi puntano tutto su Leonardo Pavoletti e i suoi colpi di testa, capaci di dare una grossa mano in ottica salvezza. L'obiettivo non è cambiato, il modulo neanche, con il compianto Davide Astori che non sarà mai dimenticato e che ha portato via con sé anche la maglia numero 13, ritirata dal Cagliari dopo la sua prematura scomparsa.

2008-2009 - CAGLIARI (4-3-1-2): Marchetti; Pisano, Astori, Canini, Agostini; Fini, Conti, Biondini; Cossu; Jeda, Matri.

In panchina: Lupatelli, Larrivey, Matheu, Ferri, Lazzari, Parola, Acquafresca.

Allenatore: Allegri.

2018-2019 - CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna (Pisacane), Lykogiannis; Barella, Bradaric, Birsa; Joao Pedro; Farias, Pavoletti.

Allenatore: Rolando Maran.