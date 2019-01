10yearschallenge - Napoli, le ambizioni sono cambiate. Hamsik no

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 2008-2009 è stata la stagione del ritorno in Europa del Napoli dopo 14 anni di assenza. Per festeggiare l'evento il presidente De Laurentiis decise di investire in maniera importante sul mercato portando al San Paolo Maggio, Denis, Rinaudo e Aronica. In panchina fino a marzo ci fu Edy Reja, poi sostituito da Roberto Donadoni, mentre in campo figuravano giocatori storici come Paolo Cannavaro, Maggio, Lavezzi e soprattutto un giovane Marek Hamsik. Proprio lo slovacco, arrivato l'anno precedente dal Brescia, era all'inizio della sua avventura partenopea e oggi risulta essere l'unico trait d'unione con quella squadra (oltre al presidente De Laurentiis, ovviamente).

2008-2009 Napoli (3-5-2): Iezzo; Santacroce, P. Cannavaro, Contini; Maggio, Blasi, Gargano, Hamsik, Mannini; Lavezzi, Zalayeta.

In panchina: Gianello, Sepe, Aronica, Rinaudo, Grava, Pazienza, Montervino, Bogliacino, Russotto, Denis.

Allenatore: Edy Reja e Roberto Donadoni

2018-2019 Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens.