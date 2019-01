10yearschallenge - Parma, la promozione in A e l'esplosione di Paloschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma nel 2008-2009 era reduce da una cocente retrocessione in Serie B e iniziò la stagione con Gigi Cagni in panchina, anche se già a fine settembre la squadra fu affidata a Francesco Guidolin. Il club era di proprietà di Tommaso Ghirardi e iniziò quel campionato con chiare ambizioni di promozione (obiettivo poi raggiunto a fine anno grazie al secondo posto alle spalle del Bari). Le stelle di quella squadra erano i fratelli Lucarelli, anche se durante la stagione fece parlare di sè soprattutto un giovanissimo Alberto Paloschi, arrivato in Emilia in prestito dal Milan. Quella stagione in cadetteria fu probabilmente il punto più basso della gestione Ghirardi.

2008-2009 Parma (3-5-2): Pavarini; Lucarelli, Troest, Paci; Zenoni, Morrone, Lunardini, Mariga, Castellini; Paloschi, Lucarelli.

In panchina: Pegolo, Antonelli, Marco Rossi, Falcone, Budel, Pisanu, Vantaggiato, Leon.

Allenatore: Gigi Cagni e Francesco Guidolin.

2018-2019 Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.