10yearschallenge - Samp, da Cassano-Pazzini a Quagliarella-Gabbiadini

Reduce dal sesto posto dell'anno precedente, la Sampdoria 2008-2009 aveva due nomi, due simboli: Cassano-Pazzini lì davanti. Una coppia devastante che, pur portando i blucerchiati soltanto al tredicesimo posto in campionato, arrivò comunque in finale di Coppa Italia. Allenatore Mazzarri, col suo 3-5-2 come marchio di fabbrica. Dieci anni dopo, l'attacco resta un punto di forza: è tornato Gabbiadini, c'è Quagliarella lì davanti. Ripercorrere le orme di quei due non è certo facile, ma a Marassi c'è ancora da divertirsi.

2008-2009 Sampdoria (3-5-2): Castellazzi; Campagnaro, Gastaldello, Lucchini; Padalino, Delvecchio, Palombo, Sammarco, Franceschini; Pazzini, Cassano.

In panchina: Mirante, Ziegler, Raggi, Stankevicius, Accardi, Dessena, Bellucci, Bonazzoli.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo.