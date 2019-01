10yearschallenge - Udinese, settima forza della A. Con Sanchez in panca

© foto di Imago/Image Sport

Oggi l'Udinese lotta (da posizione oggettivamente vantaggiosa) nella parte destra della classifica. Dieci anni fa, i friulani giocavano in Coppa UEFA e rappresentavano la settima forza della Serie A. Di Natale era un titolare fisso ma non aveva mai raggiunto i 20 gol in campionato, ancora esterno d'attacco perché a segnare ci pensava Quagliarella. E in panchina, al suo primo anno in Italia, c'era un astro nascente del calcio mondiale: Alexis Sanchez.

Udinese 2008-2009 (3-4-3): Handanovic; Coda, Domizzi, Lukovic; Isla, D'Agostino, Inler, Pasquale; Pepe, Quagliarella, Di Natale. In panchina: Belardi, Zapata, Felipe, Asamoah, Floro Flores, Alexis Sanchez.

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, Zeegelaar; De Paul, Lasagna.