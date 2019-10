15 anni di Messi - Chi ha vinto di più tra lui e Cristiano Ronaldo

© foto di Image Sport

16 ottobre 2004, mancano sette minuti alla fine di Espanyol-Barcellona. I blaugrana, in vantaggio di misura da inizio gara grazie al gol di Deco, sono guidati da Frank Rijkaard, che decide di far esordire un ragazzino cresciuto nella Masia, col numero 30 sulla schiena. È più piccolo di tutti, ma li salta come birilli, anche se in quel Barça brilla soprattutto la stella di Ronaldinho. È Lionel Messi, ieri sera ha vinto la sua sesta Scarpa d'Oro e quindici anni fa esordiva con la maglia del Barcellona.

Un dualismo infinito. È quello che ha caratterizzato la carriera di Messi, contrapposto ovviamente a Cristiano Ronaldo. L'uno contro l'altro, sempre e comunque, a confronto su qualsiasi obiettivo, di squadra o personale, raggiunto. Forse non riusciremo mai a dire chi è il più grande, nella storia del calcio. Forse non sarebbe neanche giusto. Chi ha vinto di più? I trofei, forse, si pesano e non si contano. La somma ne assegna 35 a Messi, 28 a CR7. Netto predominio in Liga per l'argentino, una Champions e soprattutto l'Europeo a brillare nella carriera del portoghese, capace di vincere in tre Paesi diversi.

La bacheca di Messi dalla stagione 2004/2005 a oggi

4 Champions League

3 Supercoppe UEFA

3 Coppe del mondo per club

10 Campionati spagnoli

6 Coppe di Spagna

8 Supercoppe di Spagna

1 Oro olimpico

5 Palloni d'Oro

1 FIFA World Player

1 The Best FIFA Men's Player

La bacheca di CR7 dalla stagione 2004/2005 a oggi

5 Champions League

4 Coppe del mondo per club

2 Supercoppa UEFA

3 Premier League

2 Coppe di lega inglesi

2 Community Shield

2 Campionati spagnoli

2 Coppe di Spagna

2 Supercoppe di Spagna

1 Campionato italiano

1 Supercoppa italiana

1 Europeo

1 Nations League

5 Palloni d'Oro

1 FIFA World Player

3 The Best FIFA Men's Player