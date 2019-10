15 anni di Messi - I compagni di squadra con cui ha giocato di più

16 ottobre 2004, mancano sette minuti alla fine di Espanyol-Barcellona. I blaugrana, in vantaggio di misura da inizio gara grazie al gol di Deco, sono guidati da Frank Rijkaard, che decide di far esordire un ragazzino cresciuto nella Masia, col numero 30 sulla schiena. È più piccolo di tutti, ma li salta come birilli, anche se in quel Barça brilla soprattutto la stella di Ronaldinho. È Lionel Messi, ieri sera ha vinto la sua sesta Scarpa d'Oro e quindici anni fa esordiva con la maglia del Barcellona.

Con chi ha giocato di più? I compagni di squadra, quasi sempre fortissimi, sono un altro tratto distintivo della carriera, blaugrana, dell'argentino. Cresciuto sotto l'ala protettiva di Ronaldinho, è poi diventato un leader a tutti gli effetti nella generazione di calciatori più vincente che la storia dei blaugrana ricordi. Con un'ossatura abbastanza evidente, anche dai compagni più frequenti di Messi.

Maggior numero di presenze insieme -

Andrés Iniesta - 489

Sergio Busquets - 488

Gerard Piqué - 448

Maggior numero di minuti insieme -

Sergio Busquets - 35.881

Gerard Piqué - 35.562

Andrés Iniesta - 32.273

Maggior numero di gol in combinazione diretta -

Luis Suarez - 82

Neymar - 55

Andrés Iniesta - 54

Miglior media punti a partita - (Soltanto calciatori con almeno 40 presenze in comune)

Rafinha - 2,59 (70 presenze)

Aleix Vidal - 2,56 (43 presenze)

Ousmane Dembélé - 2,5 (52 presenze)