17 anni di Della Valle - Gli ottavi di Champions e le semifinali europee

© foto di Federico De Luca

L'era Della Valle alla Fiorentina si è appena conclusa e il momento dei bilanci è ufficialmente arrivato. Il rapporto tra la famiglia marchigiana e la città di Firenze, nel corso degli ultimi mesi era arrivato ai minimi storici, ma sarebbe riduttivo pensare solo e soltanto alle cose brutte, visto che nei 17 anni di presidenza, seppur senza neanche una coppa, la Fiorentina si è tolta anche alcune soddisfazioni, soprattutto in campo internazionale.

Gli ottavi di Champions - Il punto più alto è stato toccato nel 2010, con il doppio confronto contro il Bayern Monaco in Champions League. Dopo aver dominato il girone con cinque vittorie (due con il Liverpool, due con il Debrecen e una con il Lione) e una sconfitta (con i francesi all'esordio), l'allora squadra di Cesare Prandelli si presentò alla fase a eliminazione diretta da testa di serie ma il sorteggio non fu certo favorevole, visto che dall'urna di Nyon fu pescato il Bayern Monaco. L'andata all'Allianz Arena vide la Fiorentina subire uno dei torti più clamorosi della storia recente della Champions League, con l'arbitro Ovrebo che convalidò un gol di Klose con l'attaccante tedesco in netta posizione di fuorigioco. Al ritorno per poco non riuscì l'impresa ma dopo il 2-1 dell'andata per i bavaresi il 3-2 firmato da Vargas e dalla doppietta di Jovetic non bastò per la qualificazione ai quarti di finale.

Le semifinali di Europa League - Come detto la Fiorentina dei Della Valle non è mai riuscita ad alzare un trofeo ma in Europa ci è andata vicina in due occasioni, arrivando fino alla semifinale. Amaro in bocca nell'edizione 2007/08, con l'eliminazione ai calci di rigore, dopo un doppio 0-0, contro il Glasgow Rangers. Gli errori dal dischetto di Liverani e Vieri impedirono ai viola di accedere alla finalissima contro lo Zenit San Pietroburgo, con il rammarico di aver buttato via una grande occasione. Discorso nettamente diverso per quel che riguarda l'edizione 2014/15: anche in questo caso il sogno si interruppe in semifinale ma tra andata e ritorno il risultato fu di 5-0 per il Siviglia. 3-0 al Sanchez Pizjuan e 0-2 al Franchi, con Montella che non le mandò a dire nella conferenza stampa post gara ai tifosi viola che a suo parere non avevano capito la dimensione della Fiorentina.

La finale di Coppa Italia - Il 3 maggio 2014 è stato sicuramente il giorno nel quale i Della Valle sono andati più vicini ad alzare un trofeo, nella finale dell'Olimpico contro il Napoli. Una partita segnata dagli scontri pregara tra gli ultras partenopei e quelli della Roma, con Ciro Esposito ferito gravemente e morto poi 53 giorni dopo. Fu difficile scendere in campo per le due squadre e alla fine furono gli azzurri a vincere per 3-1 con la doppietta di Insigne e il gol di Mertens, mentre Vargas segnò il momentaneo 1-2 prima della fine del primo tempo.