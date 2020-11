I 20 talenti più "cari" per il CIES: Kulusevski ottavo, vale 75 milioni. Primo Davies a 180

Il CIES (Centre International d'Etude du Sport) ha stilato oggi una classifica sui 100 giovani più costosi, secondo un algoritmo creato dallo stesso gruppo di ricerca, naturalmente riferito al calcio europeo. Tra i primi venti classificati trova spazio solo un calciatore proveniente dal campionato italiano, vale a dire Dejan Kulusevski, gioiello svedese che la Juventus ha tesserato in estate dall'Atalanta (via Parma). Ottavo posto assoluto per l'attaccante, preceduto da talenti internazionali come Saka, Torres, Greenwood, Haland, Fati, Sancho e Davies, quest'ultimo valutato ben 180 milioni di euro. Kulusevski si ferma a 75, ben oltre la valutazione "reale" al momento del suo trasferimento comunque. Di seguito la classifica pubblicata, con la valutazione usata come parametro di ordinamento:

180.4 Alphonso Davies (dif) Bayern München

125.6 Jadon Sancho (att) Borussia Dortmund

122.7 Ansu Fati (att) FC Barcelona

120.3 Erling Haland (att) Borussia Dortmund

115.3 Mason Greenwood (att) Manchester United

106.0 Ferran Torres (att) Manchester City

95.8 Bukayo Saka (dif) Arsenal

75.1 Dejan Kulusevski (att) Juventus

70.3 Phil Foden (cen) Manchester City

69.9 Rodrygo Goes (att) Real Madrid

61.5 Eduardo Camavinga (cen) Stade Rennais

58.5 Vinícius Júnior (att) Real Madrid

48.4 Takefusa Kubo (att) Villarreal

47.1 Callum Hudson-Odoi (att) Chelsea

44.5 Jude Bellingham (cen) Borussia Dortmund

43.6 Jonathan David (att) LOSC Lille

40.2 Benoît Badiashile (dif) Monaco

36.4 Brandon Williams (dif) Manchester United

35.0 Ozan Kabak (dif) Schalke 04

34.3 Pedro Neto (att) Wolverhampton