23 azzurri per Euro 2020, punte: Immobile e Belotti come Graziani-Pulici

"La rosa per l'Europeo è praticamente fatta". A dirlo è Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia. Un annuncio arrivato ad ampia distanza dal 12 giugno, giorno del là della kermesse continentale. Chi saranno i 23 che il ct chiamerà per Euro 2020? Tuttomercatoweb.com dedica un lungo speciale agli azzurri, ruolo per ruolo, per cercare di capire quale sarà la lista dell'Italia per l'Europeo.

LE PUNTE

I SICURI - Potrebbero essere due, ma anche nessuno. Dipenderà molto da quanto segneranno, Ciro Immobile e Andrea Belotti, principali indiziati per avere un posto al sole dell'Olimpico di Roma, non solo in campionato ma anche agli Europei. Il titolare dovrebbe essere il centravanti del Torino, con il laziale pronto a fargli da spalla (e magari prendergli il posto). Sembrano un po', nelle idee, Graziani e Pulici dei bei tempi andati. E lo sono stati, per un periodo.

I DUBBI - Non sono poi tanti, perché Pavoletti si è fatto male, mentre Lasagna non sta giocando la sua miglior stagione. Vero è che l'ex Udinese è stato buttato in campo un paio di volte, anche al posto del laziale, ma nelle scelte sembra inesorabilmente indietro. Poi c'è Moise Kean, che può fare anche il laterale: chissà cosa penserà Mancini del suo trasferimento all'Everton.

LE SORPRESE - Una e una sola, Mario Balotelli. Quello visto contro Juventus e Napoli è probabilmente superiore agli attaccanti, la sua firma c'è nell'ultima grande vittoria contro la Germania in una competizione come Euro2012. Potrà essere della partita? Dipende da lui e dai suoi gol, come spesso accade per ogni numero nove. E finora non convocarlo è stato quasi uno sgravio di responsabilità, ma chissà se potrà mettere il becco tra Pulici e Graziani...

