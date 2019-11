5 big per il futuro: Portogallo, la vita dopo CR7. Felix ma niente punta

© foto di Dimitri Conti

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda, divisi per nazione.

PORTOGALLO

C'è vita dopo Cristiano Ronaldo. C'è vita dopo il miglior giocatore Europeo del calcio moderno. C'è Joao Felix, dal Benfica all'Atletico Madrid per dimostrare d'essere già pronto, già Mister 100 milioni e domani chissà. C'è un Portogallo che vuole confermare il trono d'Europa e che ha ora una generazione di mezzo che si sta facendo le ossa mentre quella campione era alla fine di un ciclo. Il Portogallo oggi è Joao Cancelo e Bruno Fernandes, poche altre stelle e tanti buonissimi giocatori. E domani? Per il futuro c'è l'incognita del centravanti, ovvero se Rafael Leao del Milan saprà reggere la pressione delle promesse. Il rischio di tornare nel vecchio tormentone dei lusitani forti ma senza nove c'è, perché negli altri reparti è e sarà completo, soprattutto tra la difesa con Ruben Dias e la mediana dove i due del Benfica, Florentino e Gedson Fernandes, promettono di essere da altissimo livello. Loro come Romario Barò, del Porto, migliore senza dubbio della cantera dei Dragoes.

Nome: Joao Felix

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Seconda punta

Club: Atletico Madrid

Nome: Rafael Leao

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Attaccante

Club: Milan

Nome: Florentino

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Mediano

Club: Benfica

Nome: Gedson Fernandes

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Centrocampista

Club: Benfica

Nome: Romario Barò

Anno di nascita: 2000

Ruolo: Esterno destro

Club: Porto