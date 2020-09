I 5 cambi favoriscono le big? Conte: "Non polemizzo, le mie parole vengono strumentalizzate"

vedi letture

Antonio Conte e la polemica sulla cinque sostituzioni che favorirebbero in maniera netta le big del campionato. Anche di questo ha parlato il tecnico dell'Inter in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Benevento: "Non voglio fare polemiche. Finisce magari che le mie parole vengono strumentalizzate e perciò preferisco non esprimermi in merito. Ci sono dei regolamenti e persone addette a farli. Noi ci adeguiamo come fatto dopo il lockdown".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte