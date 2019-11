50 giorni al mercato, Brescia: Tonali e Cistana restano. Due obiettivi

Fonte: ha collaborato Patrik Iannarelli

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Brescia, cosa manca? Il cambio allenatore, da Eugenio Corini a Fabio Grosso, non stravolge la tattica delle Rondinelle perché anche in questo c'è stata la valutazione di Massimo Cellino. Chiaro, il battesimo di Grosso a Brescia non è stato certo dei migliori ma c'è tempo per invertire la rotta. La sosta è benevola, intanto il mercato potrebbe portare rinforzi in due ruoli: la sensazione è che Cellino stia cercando un terzino destro, vista la presenza del solo Sabelli nel ruolo, e magari anche un trequartista. Spalek non sta convincendo, mentre nel resto dei reparti il rendimento della rosa è ottimale. Per questo potrebbe investire proprio nel reparto. Dietro fioccano già le attenzioni per il giovane Cistana, fresco di convocazione: sul rinnovo tutto tace ma è tematica che il Brescia dovrà analizzare a breve. "Tonali non parte". Il diktat presidenziale sul regista è lo stesso, anche per gennaio. Se ne riparla a giugno, magari con Juventus e Inter.