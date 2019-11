50 giorni al mercato, Inter: Conte si è espresso. Due priorità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Inter, che manca? Le parole di Antonio Conte la rimonta subita, con tanto di sconfitta, a Dortmund hanno aperto tanti scenari ma la cosa certa è che i nerazzurri qualcosa faranno a gennaio per accontentare l'allenatore e per permettergli di avere una rosa più profonda in vista della seconda parte della stagione. Molto dipenderà anche dal passaggio del turno o meno in Champions League ma sicuramente i ruoli dove Marotta e Ausilio cercheranno di rin forzare la squadra sono il centrocampo e l'attacco. No di Suning a Vidal: troppi anni sulla sua carta d'identità e stipendio alto. Piace molto Dejan Kulusevski che si è messo in mostra al Parma in questa prima parte di campionato ma che resta di proprietà dall'Atalanta: servono 30 milioni per convincere Percassi a cederlo subito. Per quel che riguarda l'attacco non è detto che Politano resti ma gli sforzi verranno concentrati su un centravanti che possa far rifiatare Lukaku. Olivier Giroud può arrivare per 7 milioni di euro dal Chelsea, visto che il suo contratto con i Blues scadrà il prossimo 30 giugno. Petagna l'alternativa anche se sarà complicato convincere la SPAL a cederlo a metà stagione, vista anche la classifica deficitaria.