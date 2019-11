50 giorni al mercato, Roma: il caso Florenzi e la caccia alle occasioni

Fonte: ha collaborato Dario Marchetti

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Roma, cosa manca? Pur nell'emergenza infortuni, non dovrebbe essere un gennaio di fuochi d'artificio per la Roma. L'idea di Gianluca Petrachi, direttore sportivo giallorosso, è anche quella di valutare occasioni per un eventuale vice Edin Dzeko ma la sensazione è che alla fine la Roma aspetterà Nikola Kalinic. Lo stesso dicasi per la mediana: i ko non hanno dato tregua ai capitolini ma l'avvento di Gianluca Mancini in mezzo ha rallentato l'emergenza. Tornerà poi a breve Amadou Diawara, o sarà maxi occasione o il reparto resterà tale. Javier Pastore è ritrovato e rimarrà, probabilmente pure Davide Santon anche perché tra i terzini potrebbe partire Alessandro Florenzi. Il capitano, ancora una volta in panchina, potrebbe clamorosamente partire. Non una certezza, è vero, ma un'ipotesi che fino a mesi fa pareva impossibile. Destinazioni? L'Inter, a logica, sembra quella più probabile, eventualmente con Valentino Lazaro in uscita dai nerazzurri. Infine Chris Smalling, la Roma cercherà di chiudere a breve il riscatto del centrale dal Manchester United.