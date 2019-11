© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Sassuolo, che manca? La regola numero uno in casa neroverde è non cedere i pezzi pregiati a gennaio e anche in questa sessione di riparazione l'idea sarà questa. Possibile che possano arrivare offerte per Boga ma verranno rispedite al mittente. Per quel che riguarda le entrate non ci dovrebbero essere grandi movimenti, visti anche gli investimenti fatti in estate. De Zerbi ha una rosa competitiva per quelli che sono gli obiettivi della società emiliana e anche lo stesso allenatore si è sempre detto soddisfatto dei giocatori che ha a disposizione.