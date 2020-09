Al via il calciomercato - Ecco il club europeo che fino a questo momento s'è mosso di più

vedi letture

Nonostante il calciomercato abbia ufficialmente aperto i battenti solo da poche ore, a livello europeo c'è già una squadra che può essere considerata la regina indiscussa delle trattative. A differenza degli ultimi anni il Chelsea di Roman Abramovich ha deciso di tornare ad aprire il portafogli per regalare a Lampard una rosa giovane, affamata e soprattutto di qualità. Tutto è iniziato alcuni mesi fa quando, erano tempi non sospetti, i Blues annunciarono l'arrivo di Hakim Ziyech dall'Ajax. Un colpaccio. Al marocchino seguì, qualche settimana dopo, l'arrivo a Cobham di Timo Werner, attaccante che pur di raggiungere il Chelsea e prepararsi al meglio alla nuova stagione rinunciò alla final eight di Champions col Lipsia. Quindi gli ultimi colpi: Ben Chilwell è stato pagato tantissimo, oltre 50 milioni di euro. Ma in Inghilterra assicurano sia un vero crack. Nelle scorse ore è arrivata la firma dello svincolato Thiago Silva dopo l'addio al PSG, poco prima era arrivato Malang Sarr dal Nizza, anche se il difensore andrà via in prestito. Per un totale di spesa che, senza contare gli ingaggi, sfiora già i 150 milioni di euro.