Alla scoperta di... Chancellor: gigante vinotinto per la difesa del Brescia

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Una delle tante scommesse che il presidente Cellino ha deciso di giocarsi per il ritorno in Serie A del suo Brescia. Jhon Chancellor è l'ultimo degli acquisti delle Rondinelle: un colpo a sorpresa, con lo stesso Cellino che aveva annunciato il possibile arrivo di un mister x per la retroguardia.

La storia - Nato calcisticamente in patria, nel Mineros, nel 2013 fu il Deportivo Lara a scommettere sulle sue caratteristiche. Nel 2015-2016 il ritorno al Mineros, quindi il prestito al Deportivo La Guaira. Nel 2016-2017 vola in Ecuador e si rende protagonista di un'ottima stagione con il Delfin, quindi il passaggio all'Anzhi in Russia nel gennaio 2017. Dal gennaio del 2019, come detto, ha giocato a Doha, nell'Al Ahly. All'attivo ha anche 14 presenze con la Vinotinto, con cui ha giocato da protagonista anche l'ultima Copa America.

Le caratteristiche - Difensore centrale dal fisico imponente (197cm), Chancellor è un tipico difensore sudamericano che fa dell'aggressività e della personalità le sue armi migliori. Bravo nel colpo di testa, si fa spesso vedere in proiezione offensiva nell'area avversaria, specialmente sui calci piazzati. Fra le sue qualità spiccano anche la capacità di anticipo e il senso della posizione.

Nome e cognome: Jhon Chancellor

Età: 27

Ruolo: difensore centrale

Club di provenienza: Al Ahly

Formula del trasferimento: titolo definitivo

Numeri dell'ultima stagione: 6 presenze e 1 gol (negli ultimi 6 mesi con l'Al Ahly)