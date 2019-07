Alla scoperta di... Toljan: terzino di spinta con poca fortuna al BVB

Con l'idea precisa di cedere uno fra Pol Lirola e Claud Adjapong, il Sassuolo ha deciso di anticipare le cessioni e non farsi trovare impreparato aggiungendo alla rosa di mister De Zerbi Jeremy Toljan. Un nome su cui gli scout di mezzo mondo avrebbero scommesso ad occhi chiusi solo pochi anni fa ma che oggi, dopo qualche problema di troppo al Borussia Dortmund, è in cerca di rilancio. E il Sassuolo, per ambiente e filosofia di gioco, sembra davvero essere la scelta giusta in tal senso.

La storia - Madre tedesca e padre statunitense, Toljan inizia a giocare nelle giovanili dello Stoccarda per proseguire il processo di formazione nell'Hoffenheim. Con i biancazzurri di Germania arriverà fino alla prima squadra, mettendosi in mostra come uno dei migliori prospetti del ruolo dell'intera Bundesliga. E infatti il Borussia Dortmund, sempre attento a profili del genere, decide di puntarci forte nell'estate del 2018. La prima stagione con i gialloneri non è male a livello di numeri, anche se qualche problemino fisico ne condiziona il rendimento nella seconda parte. Nel gennaio di quest'anno passa in prestito al Celtic, quindi la cessione al Sassuolo a metà del mese di luglio.

Le caratteristiche - Terzino di piede destro, Toljan ha una discreta struttura fisica e una grande facilità di corsa. Bravo palla al piede e nel dialogo stretto coi compagni, predilige di gran lunga la fase offensiva a quella difensiva, caratteristica in cui deve sicuramente migliorare. Profilo interessante anche come quinto di centrocampo, all'occorrenza può agire anche sulla fascia sinistra.

Nome e cognome: Jeremy Toljan

Età: 24

Ruolo: terzino destro

Club di provenienza: Borussia Dortmund, negli ultimi 6 mesi in prestito al Celtic

Formula del trasferimento: prestito con diritto di riscatto a circa 5 milioni

Numeri dell'ultima stagione: 14 presenze e 1 assist (col Celtic)