Ancora a zero: Jandrei e Marchetti, vittime di Ionut Radu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ventidue anni. Ventisei anni. Trentasei anni. A giocare è il giovane, Ionut Radu. Non Jandrei, il mediano, non Federico Marchetti, il vecchio. Mai, Jandrei e Marchetti, solo il rumeno, otto su otto, pure in Tim Cup. Il classe '93 di Itaqui, Brasile, è arrivato nel gennaio del 2019 al Genoa e per adesso ha giocato una sola partita, il ko per 1-0 dello scorso inizio marzo contro il Parma in casa. Dall'altra parte c'è Marchetti che ha giocato le prime quattro dell'ultima serie A, ovvero agosto e settembre. Poi è rientrato in campo col ko a sorpresa in Coppa ai rigori contro l'Entella ma di fatto non mette i guantoni dallo scorso dicembre. L'effetto Radu ha colpito sia Jandrei che Marchetti, e neppure con un solo allenatore.