Ancora a zero: Pedro e la Fiorentina, aspettando Primavera

Arrivato con il carico di un infortunio rimediato negli scorsi mesi in Brasile, Pedro deve ancora lasciare la sua impronta a Firenze. Passi lunghi e gol in Primavera, per adesso uno solo, è stato l'acquisto più oneroso dell'estate fiorentina. Un paradosso, visto che la società gigliata adesso sta giocando con Franck Ribery e Federico Chiesa, che punte non sono. Pedro è l'unico ma gioca coi giovani, alla Fiorentina e pure col Brasile. C'è tempo? Chiaro. E' dalla sua, magari primavera è lontana e Vincenzo Montella si aspetta che l'ex Fluminense lo convinca prima. Un po' per le condizioni fisiche, un po' per uno status da titolare ancora evidentemente non guadagnato, Pedro è tra coloro che ancora sono a zero minuti in Serie A.