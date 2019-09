Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta. 10-6: Andersen-El Shaarawy

© foto di Federico Gaetano

10. Joachim Andersen - Dalla Sampdoria al Lione - Titolo definitivo -

Una delle due grandi cessioni della Samp in quest'estate. Frutta 26 milioni di euro più bonus, calciatore più pagato nella storia del Lione, ma probabilmente sarà rimpianto. A Genova, arriva nel 2017: una stagione da apprendista di Skriniar, poi l'anno scorso titolare fisso. E convincente, per usare un eufemismo.

9. Tiemoué Bakayoko - Dal Milan al Chelsea - Rientro prestito -

Litiga con Gattuso, ma alla fine gioca comunque. A un certo punto sembrava certo del riscatto, ma non è andata così. Per buona parte della stagione, uno dei migliori tra i rossoneri. Fa arrabbiare i tifosi della Lazio, chiude il suo rapporto col campionato italiano dopo una stagione da 31 presenze in A. Ora cerca un nuovo rilancio al Monaco.

8. Patrik Schick - Dalla Roma al RB Lipsia - Prestito -

L'impatto col calcio nostrano è stato devastante: 11 gol in 32 presenze, nella Sampdoria 2016/2017. Lo sceglie la Juventus, ma poi non supera le visite mediche e finisce alla Roma. L'amore non è mai sbocciato: con Di Francesco gioca spesso fuori ruolo perché non ci sono grosse alternative e fare il vice Dzeko non è una buona idea. Nel calcio iper-veloce di Fonseca, sarebbe sembrato un pesce fuor d'acqua. Allegri aveva detto: "Fa cose non ordinarie". Dovrà dimostrare che chi l'aveva immaginato futuro campione aveva ragione.

7. Raul Albiol - Dal Napoli al Villarreal - Titolo definitivo -

Si chiude con qualche parola di troppo, ma è stata pur sempre una storia d'amore. Lo spagnolo arriva al Napoli nel 2013, da campione d'Europa e del mondo ma anche esubero del Real Madrid. Saluta dopo essere stato la colonna portante degli ultimi anni azzurri. 234 presenze e sei gol. Sottovalutato?

6. Stephan El Shaarawy - Dalla Roma allo Shanghai Shenhua - Titolo definitivo -

Vado, non vado, vado. Questo il balletto che ha impegnato il Faraone nella lunga estate di mercato. Alla fine l'affare cinese s'è fatto, e l'attaccante classe '92 si è tolto dai radar del grande calcio. Dopo la sua (seconda) miglior stagione in carriera: 11 gol in 33 presenze, sembrava tornato quello dei bei tempi al Milan. Forse il migliore della Roma nell'ultima annata.