Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta. 45-41: da Coric a Diks

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

45. Ante Coric - Dalla Roma all'Almeria - Prestito -

Arriva il primo prodotto dell'era Monchi, non particolarmente provvida in termini di acquisti per la Roma. I giallorossi nel 2018 investono ben 6 milioni, più una percentuale sull'eventuale rivendita entro il 2020, per portarlo in Italia dalla Dinamo Zagabria. Il campo, però, l'ha visto col lumicino: 48' in tre partite fra A e Champions. L'Almeria ha il diritto di riscatto.

44. Cesar Falletti - Dal Bologna ai Club Tijuana - Prestito -

Uruguaiano come Avenatti, arriva in rossoblù dopo aver fatto molto bene alla Ternana, nell'estate 2017. Trova poco spazio nella prima stagione, l'anno scorso ha giocato col Palermo, in quella B dove comunque fa la differenza. Ora l'avventura al confine tra Messico e Stati Uniti.

43. Zinho Vanheusden - Dall'Inter allo Standard Liegi - Titolo definitivo -

In Italia, in realtà, non lo abbiamo mai visto davvero. Classe '99, cresciuto tra le giovanili dello Standard e quelle dell'Inter, fa la spola tra le due case madri, ma gioca più che altro in Belgio. Il club di Liegi ha investito ben 12 milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri, che nel 2015 l'avevano pagato 1 milione ed entro il 2021 potrebbero riacquistarlo per 18.

42. Alen Halilovic - Dal Milan all'Heerenveen - Prestito -

Croato, classe '96, nel 2018 arriva a parametro zero dall'Amburgo ed è considerato un potenziale grande affare per i rossoneri. A Milano resta sei mesi, gioca in Europa League ma non in Serie A, conclude l'ultima stagione allo Standard Liegi. Ora il prestito in Olanda.

41. Kevin Diks - Dalla Fiorentina all'Aahrus - Prestito -

Non uno degli acquisti più indovinati dei viola negli ultimi anni. Costa 2,8 milioni dal Vitesse, saluta (per ora) Firenze dopo appena 2 presenze. Nel mezzo, i prestiti al Vitesse (bene), al Feyenoord (benino) e all'Empoli (da chi l'ha visto?).