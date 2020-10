Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. Gli attaccanti: da Mandzukic a Balotelli

10 ottobre, ovvero cinque giorni dopo la fine del mercato, e non mancano le occasioni e i nomi importanti ancora senza un contratto. Tanti calciatori svincolati, in tutto il Mondo. Il problema delle liste per la Serie A di fatto ha limitato anche scommesse e innesti più azzardati. Ma per chi dovesse riparare, in Italia e non soltanto, non mancano le occasioni e questi sono 5 nomi per reparto nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Gli attaccanti

Mario Mandzukic Probabilmente il Qatar non faceva per lui, vista la mancata competitività del campionato. Il croato è stato accostato a molti club ma per ora rimane a piedi. Potrebbe essere uno dei prossimi acquisti se dovessero aprire le liste causa Coronavirus, ma ha uno stipendio davvero importante per tutti.

Alexandre Pato Dopo due stagioni in Cina era tornato al San Paolo per cercare di riportarlo ai vertici del Sudamerica, visto quanto fatto dal Flamengo con Gabigol e Pedro. Invece il suo contratto è stato rescisso dopo poco più di un anno, probabilmente perché molto oneroso. Ora cerca di nuovo una via per l'Europa, anche se piace a Internacional e Atletico Mineiro.

Danny Welbeck Campione di sfortuna, con una carriera costellata da infortuni gravi, nella scorsa stagione ha provato la fortuna con il Watford, ma la compagine londinese è retrocessa. Così negli scorsi giorni ha risolto il proprio contratto con gli Hornets, sperando in una chiamata dalla Premier League: solo due gol nella scorsa stagione.

Mario Balotelli "Ci si mette d'impegno a non avere squadra". La frase è quella del suo mentore Roberto Mancini, ma Balotelli in questo momento sembra avulso completamente dal calcio, con nessun club che lo vuole, anche in virtù di richieste molto alte. Consiglio non richiesto: come per Vieri al ritorno all'Atalanta, meglio un contratto con un fisso basso e bonus riconosciuti. Chissà che non si impegni davvero dopo molte annate deludenti.

Fabio Borini L'anno scorso è stata una discreta stagione per l'attaccante, passato in inverno dal Milan - dove giocava praticamente in tutti i ruoli - all'Hellas Verona. Forse pensava di avere qualche proposta in più, fatto sta che è ancora ai box e attende una chiamata. L'Hellas probabilmente lo vorrebbe riabbracciare.