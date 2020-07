Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. I centrali: da Garay a Yanga-Mbiwa

vedi letture

Una lunga lista di giocatori e pure di campioni senza contratto. Due luglio, ovvero un giorno dopo quello che doveva essere l'inizio ufficiale del calciomercato (in Italia, altrove è partito, come in Francia), due giorni dopo la data che avrebbe dovuto segnare la fine delle stagioni sportive. Alcune leghe, vedi la Ligue 1, ma anche Jupiler League belga ed Eredivisie olandese, hanno chiuso i battenti anzitempo e altrove molti accordi non sono stati prorogati. Sicché in Europa e non solo, fioccano i nomi di calciatori ora senza contratto. Da Edinson Cavani in poi, Tuttomercatoweb.com ha scelto 5 nomi per ruolo.

I centrali difensivi

Nomi da star per la difesa, su tutti quello di Ezequiel Garay. Il Nazionale argentino non ha proseguito l'avventura con il Valencia, anche perché infortunato per la rottura del crociato. Il trentatreenne ha salutato la Spagna e ora attende una chiamata, certamente in un'altra big di spessore, che giochi magari anche la Champions League. In Francia è scaduto il contratto a Nizza di Malang Sarr: per il giocatore ci sono anche sirene dalla Serie A e non è da escludere che nel giro di un paio di settimane possa arrivare un'accelerata a riguardo. Avversario Champions nel girone della Juventus, l'ex bianconero Benedikt Howedes ha salutato la Lokomotiv Mosca e ora cerca squadra. Non ci sarà al ritorno degli ottavi invece, col Lione, l'ex giallorosso Mapou Yanga-Mbiwa. Per lui possibile permanenza sempre in Ligue 1 mentre la bandiera del Wolfsburg, Robin Knoche, ha clamorosamente salutato il club della Wolkswagen diventando uno dei centrali più appetibili a costo zero in giro per l'Europa.