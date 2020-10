Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. I centrali, da Garay a Yanga-Mbiwa

10 ottobre, ovvero cinque giorni dopo la fine del mercato, e non mancano le occasioni e i nomi importanti ancora senza un contratto. Tanti calciatori svincolati, in tutto il Mondo. Il problema delle liste per la Serie A di fatto ha limitato anche scommesse e innesti più azzardati. Ma per chi dovesse riparare, in Italia e non soltanto, non mancano le occasioni e questi sono 5 nomi per reparto nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

I difensori centrali

Ezequiel Garay Il pezzo pregiato degli svincolati. Nazionale argentino, classe '86, ha esperienza da vendere. Real Madrid, Benfica, Zenit, poi quattro anni al Valencia. Sarà il grande colpo a zero in Europa.

Jozo Simunovic Cinque titoli in cinque anni al Celtic Glasgow da leader difensivo, è un centrale scuola Dinamo Zagabria. A ventisei anni è a caccia di una nuova importante opportunità e anche della Nazionale.

Daniel Schwaab Quattro anni da leader al PSV Eindhoven dopo aver lasciato la Germania, dove aveva giocato con Leverkusen e Stoccarda negli ultimi anni. Trentaduenne, è un jolly difensivo a tutto tondo.

Mapou Yanga-Mbiwa Il trentunenne nato in Repubblica Centrafricana, passaporto francese, cerca squadra. Cinque anni al Lione, dopo l'esperienza non fortunata alla Roma, il trentunenne di Bangui è un'opzione per più ruoli e schemi in difesa.

Eloge Yao Scuoa Inter, l'ivoriano di Akrroukro è senza squadra a ventiquattro anni. Dai nerazzurri al Crotone, nel 2017 aveva lasciato l'Italia per andare al Lugano da cui si è però separato in estate.