Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. I portieri, da Gomes a Subasic

10 ottobre, ovvero cinque giorni dopo la fine del mercato, e non mancano le occasioni e i nomi importanti ancora senza un contratto. Tanti calciatori svincolati, in tutto il Mondo. Il problema delle liste per la Serie A di fatto ha limitato anche scommesse e innesti più azzardati. Ma per chi dovesse riparare, in Italia e non soltanto, non mancano le occasioni e questi sono 5 nomi per reparto nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Portieri

Heurelho Gomes Trentanove anni, brasiliano di Joao Pinheiro, ha una grande esperienza internazionale. Dodici presenze anche coi verdeoro, si è liberato dal Watford in estate. Tanti titoli in bacheca, anche 4 Eredivisie con il PSV.

Michel Vorm Trentasei anni, l'olandese di Ojsselstein ha lasciato il Tottenham dove militava dal 2014. Lunga esperienza da secondo, ha quindici presenze con la maglia dell'Olanda.

Laurentiu Branescu Ventisei anni, ha lasciato al Juventus dopo il prestito al Kilmarnock in Scozia. Legato ai bianconeri sin dal 2011, ha girato l'Europa senza mai far tappa tra i big juventini in modo costante.

Danijel Subasic Trentacinque anni di cui otto al Monaco. A lungo nazionale croato, che ora cerca il suo erede, ha vinto anche un campionato nel Principato.

Warner Hahn Olandese, è reduce dall'esperienza all'Heerenveen. Una carriera giocata tutta in patria per il classe 1992 di Rotterdam che ha fatto tutta la trafila delle giovanili Orange, è scuola Ajax e a lungo è stato anche di proprietà del Feyenoord.