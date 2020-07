Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. Le ali: da Fraser a Kalou

Una lunga lista di giocatori e pure di campioni senza contratto. Due luglio, ovvero un giorno dopo quello che doveva essere l'inizio ufficiale del calciomercato (in Italia, altrove è partito, come in Francia), due giorni dopo la data che avrebbe dovuto segnare la fine delle stagioni sportive. Alcune leghe, vedi la Ligue 1, ma anche Jupiler League belga ed Eredivisie olandese, hanno chiuso i battenti anzitempo e altrove molti accordi non sono stati prorogati. Sicché in Europa e non solo, fioccano i nomi di calciatori ora senza contratto. Da Edinson Cavani in poi, Tuttomercatoweb.com ha scelto 5 nomi per ruolo.

Le ali

Giocatori di fascia medio-alta tra gli esterni d'attacco negli svincolati anche se nessuna stella come Garay, Gotze o Cavani. Uno su tutti però è il nome di Ryan Fraser: l'esterno mancino ha fatto la storia del Bournemouth e ora è tra i giocatori col valore potenziale più alto tra chi è senza contratto. Nazionale scozzese, dovrebbe restare a giocare in Inghilterra così come Jordon Ibe, scuola Liverpool e anche lui liberatosi dall'accordo con le Cherries. L'ex viola Kevin Mirallas, a lungo nazionale belga ed ex Everton, è senza squadra. Tra chi ha giocato in Serie A c'è sicuramente da segnalare Juan Manuel Iturbe, che a gennaio pareva praticamente del Genoa. Infine il nigeriano Salomon Kalou: dopo sei anni all'Herta Berlino, il classe '85 di Oumé è in cerca dell'ultimo contratto per chiudere la carriera.