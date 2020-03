I bilanci ai raggi X. Cagliari di Giulini per la prima volta in rosso, ma boom del commerciale

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato i bilanci delle 20 squadre della Serie A 2018-2019. Dalla macro-analisi del quadro complessivo emerge un debito che sfiora i 2,5 miliardi, ma il quotidiano ha studiato nel dettaglio anche i singoli bilanci delle società che hanno preso parte allo scorso campionato.

Il bilancio del Cagliari - Dopo 4 esercizi chiusi in utile, per il Cagliari del presidente Giulini arriva il primo bilancio in perdita. Il 2018-2019 si è chiuso con un -9,5 e la colpa è delle minori plusvalenze registrate rispetto al passato. Ricavi e costi sono cresciuti parallelamente, da sottolineare l’impennata degli introiti dal settore commerciale (dai 13,8 milioni del 2017-2018 ai 19,6 dell’ultimo esercizio). Di pari passo sono cresciuti gli stipendi, saliti di oltre 10 milioni di euro arrivando ai 41,8 attuali. Per il futuro la chiave di volta sarà lo stadio di proprietà, intanto il club lavora all’ampliamento e al miglioramento del centro sportivo di Asseminello.