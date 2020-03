I bilanci ai raggi X. Sassuolo ancora in attivo grazie a mercato e sostegno della Mapei

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato i bilanci delle 20 squadre della Serie A 2018-2019. Dalla macro-analisi del quadro complessivo emerge un debito che sfiora i 2,5 miliardi, ma il quotidiano ha studiato nel dettaglio anche i singoli bilanci delle società che hanno preso parte allo scorso campionato.

Il bilancio del Sassuolo - Grazie alla valorizzazione del proprio parco giocatori, il Sassuolo chiude il bilancio in attivo per il terzo anno consecutivo: +3,8 nel 2016, +4,1 nel 2017, +8,1 nel 2018. Nell’ultimo esercizio sono conteggiate le plusvalenze di Defrel (+14,1), Acerbi (+9,2) e Falcinelli (+7). In questo quadro ci sono da inserire i 23 milioni che la controllante Mapei gira al club in ottica sponsorizzazione, ma l’azionista interviene anche in altri modi come dimostrano le fideiussioni da 11,4 milioni risultanti al 31 dicembre 2018. Dopo la scomparsa del patron Squinzi, la famiglia ha assicurato lo stesso impegno degli anni precedenti.