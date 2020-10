Bloomberg, scricchiolii nell'impero Zhang: perso il 30% della ricchezza nel 2020

L'inchiesta di Bloomberg sui rapporti fra Evergrande e Suning si espande a macchia d'olio parlando della fortuna di Zhang Jindong, azionista di maggioranza dell'Inter, sottolineando come il debito della Suning Real Estate Group Co. sia aumentato del 47% dello scorso anno, con le vendite calate a un terzo prima del Covid. Tanto che una sua unità ha chiesto fondi per più di 7 miliardi di euro.

30% IN MENO - Così in un anno Zhang ha perso il 30% della sua ricchezza, tanto che il Bloomberg Billionares Index lo stima intorno ai 5,1 miliardi di dollari. Una cifra inimmaginabile per i mortali, ma che rischia di dissolversi quando l'impero cade in maniera verticale. Alla richiesta di un commento da parte del giornale finanziario, Suning ha deciso di evitare commenti.

2800 PUNTI VENDITA - Suning ha 2.800 punti vendita in Cina, oltre a possedere il club dello Jiangsu Suning e, appunto, l'Inter. I rapporti con Evergrande sono profondi, tanto che nel 2017 c'è stata una joint venture da 3 miliardi di dollari per sviluppare i centri commerciali di Suning, più la piattaforma di e-commerce. Solo che ora Evergrande ha 120 miliardi di dollari di debito.