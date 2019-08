Calha-gol e tanto possesso: Milan avanti all'intervallo, 1-0 sul Brescia

© foto di Image Sport

Il gol di Hakan Calhanoglu su assist di Suso permette al Milan di chiudere in vantaggio, 1-0 sul Brescia, il primo tempo della prima gara di campionato che i rossoneri giocano a San Siro. Partono bene gli ospiti, ma dopo 12 minuti il turco stacca tutto solo su cross dello spagnolo e batte Joronen. Nell'occasione si fa male anche Martella, costringendo Corini al primo immediato cambio.

Trovato il vantaggio, il Milan di Giampaolo si affida alla qualità del centrocampo e al palleggio, a volte anche rischioso, partendo dal basso. Il Brescia, in ogni caso, è vivo e pericoloso: al ventesimo Bisoli spara alto da due passi. Poco dopo la mezz'ora arriva la miglior parata di Donnarumma (Gianluigi), costretto al colpo di reni su tiro da fuori di Sabelli, deviato e reso pericoloso da Rodriguez. Focus sulla prestazione di André Silva, in campo al posto di Piatek: servito poco e male, il portoghese non sembra particolarmente in palla e sbaglia anche un'occasione piuttosto ghiotta. Calha e possesso palla: un Milan non spumeggiante tiene a bada il Brescia. E chiude sull'1-0 il primo tempo.