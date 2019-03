Cartoline da Viareggio, Tofol Montiel: estro e pericolosità da fuori

© foto di Giacomo Morini

Genio e sregolatezza: può sembrare una frase fatta ma Il fantasista viola Tofol Montiel incarna perfettamente queste caratteristiche, forse più frutto di un calcio che oggi non si vede più. Certamente sarà fondamentale limitare la seconda per ammirare questo giovane fantasista presto anche Prima Qquadra. Nel 4-2-3-1 di Bigica occupava la posizione di trequartista dietro l'unica punta, ma la capacità di spostarsi a destra a sinistra e anche qualche metro più indietro, ha fatto di Montiel una delle migliori armi della Fiorentina in questa Viareggio Cup. Ben quattro gol all'attivo, la sua migliore prova è stata sicuramente quella contro il Torino, agli ottavi.

Nome: Tofol Montiel

Data di nascita: 10 aprile 2000

Nazionalità: spagnola

Ruolo: trequartista

Squadra: Fiorentina Primavera

Assomiglia a: David Silva

CAMMINO ALLA VIAREGGIO CUP:

- Fiorentina fuori ai quarti

- 5 presenze

- 4 gol